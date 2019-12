Piccoli insegnamenti sul simbolismo dell’albero di Natale per i bambini

Durante l’Avvento, abbiamo montato il nostro albero di Natale decorandolo con qualcosa comprato di recente. Gli occhi di Tomás, mio figlio, brillavano di allegria e curiosità, e a ogni nuovo oggetto che appendevamo chiedeva: “Come si chiama?”

Mentre rispondevo, mi sono resa conto del fatto che non conoscevo il significato reale di molti di quei simboli, e allora ho deciso che era bene saperne un po’ di più, non solo per aiutarlo con il suo vocabolario, ma anche per insegnargli cose importanti sui costumi natalizi.

Visto che Tomás ha solo due anni, mi sono sforzata di spiegargli le cose in un modo che riuscisse a capire, senza essere troppo specifica, ma con l’obiettivo di includere ogni anno nuove informazioni riguardo alle tradizioni.

A differenza degli alberi che vediamo nei centri commerciali, nei negozi e in casa di parenti e amici (con addobbi tipici, come neve artificiale, pupazzetti che imitano i biscotti di panpepato e perfino pupazzi di neve), abbiamo deciso di decorare il nostro alberello con ornamenti che riuscirà ad assimilare meglio.

Partendo dall’albero, questo simbolo tanto importante e universale, gli ho spiegato che nel nostro appartamento non si può tenere un albero vero, perché ha bisogno di spazio, terra, luce, pioggia… Visto che volevamo preparare la nostra casa alla commemorazione del Natale, abbiamo usato il nostro piccolo abete artificiale, e visto che gli alberi hanno in sé il dono della vita e ci offrono anche molti cibi, lo decoriamo con piccole mele e ciliegie.

Questi frutti sono molto apprezzati dagli uccelli, che si posano sugli alberi per nutrirsi e cercare riparo. Partendo da questa premessa abbiamo incluso anche dei nidi.

Abbiamo poi appeso degli angioletti e qualche stella, e gli ho spiegato che gli angeli indicano la protezione che riceviamo dal Papà celeste e che le stelle servono a illuminare la nostra strada, permettendo che Egli ci veda e ci curi da lassù.

La collocazione dei piccoli Babbo Natale era un momento molto atteso da mio figlio, e ho approfittato di quel momento per spiegargli meglio la storia di San Nicola, un signora con la barba lunga che amava aiutare i poveri e si metteva sulle spalle un sacco pieno di doni che distribuiva ai bambini.

Quanto alle campane, ho provato a spiegargli che all’epoca in cui è nato il bambino Gesù le pecore, come quelle che si trovano nel presepio, avevano delle campane attaccate al collo, che ondeggiavano e il cui rumore aiutava i pastori a ritrovarle nel caso in cui si fossero perse. Ho notato che Tomás è rimasto un po’ confuso, ma siamo andati avanti nella nostra decorazione.

Avevamo ancora molte palline rosse e nastri da appendere, e visto che non ho trovato una spiegazione plausibile, gli ho spiegato che alcuni oggtti servivano perché l’albero fosse ancora più bello e colorato.

Per concludere, l’ho preso in braccio perché mettesse la grande stella in cima all’albero, e gli ho spiegato che il giorno in cui è nato il bambino Gesù una grande stella è sorta nel cielo per guidare tre uomini – i tre Re Magi – al luogo in cui era nato. “È stato il Papà celeste?”, ha chiesto Tomás, e io ho annuito.

In quel momento avrei voluto sapergli offrire molte altre spiegazioni su Cristo e su come la sua nascita abbia portato gioia e pace all’umanità, ma so che è ancora presto. Per ora gli trasmetto la mia fede, e tutti i buoni sentimenti che sbocciano dal periodo natalizio.