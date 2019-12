Il Papa su twitter affida i credenti alla Madonna di Loreto: ci aiuti a portare pace e perdono

Papa Francesco twitta la Madonna del Loreto. Dopo aver ricordato l’inizio del Giubileo Lauretano, il Papa ha voluto condividere il 10 dicembre, durante la festa della Beata Vergine Maria di Loreto, un messaggio molto importante su twitter:

La Vergine Santa di Loreto ci aiuti a percorrere il cammino della pace e della fraternità fondate sull’accoglienza e sul perdono,sul rispetto dell’altro e sull’amore;doni alle famiglie la benedizione della vita;e porti aiuto e conforto a quanti sono nella prova.#GiubileoLauretano — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 10, 2019

Il Papa ha affidato i credenti alla Madonna del Loreto, e lo ha fatto per la seconda volta a distanza di pochi mesi. Lo aveva fatto già annunciare nel decreto per istituire il 10 dicembre la memoria della Vergine lauretana.

«Tale celebrazione aiuterà tutti, specialmente le famiglie, i giovani, i religiosi, a imitare le virtù della perfetta discepola del Vangelo, la Vergine Madre che concependo il Capo della Chiesa accolse anche noi con sé». Così recita il decreto della Congregazione del culto divino e la disciplina dei sacramenti, datato il 7 ottobre, a firma del prefetto, cardinale Roberto Sarah.

“Il mistero dell’incarnazione”

«La venerazione per la Santa Casa di Loreto – si legge ancora nel testo – è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Quel santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le parole della Vergine che rispose alla divina chiamata. Adombrata di Spirito Santo, l’umile serva del Signore è divenuta casa della divinità, immagine purissima della santa Chiesa».

Santi e malati

«Il menzionato santuario, strettamente vincolato alla Sede Apostolica, lodato dai Sommi Pontefici e universalmente conosciuto», dice infine il decreto, «ha saputo illustrare in modo eccellente, nel corso del tempo, non meno di Nazaret in Terra Santa, le virtù evangeliche della Santa Famiglia. Nella Santa Casa, davanti all’effige della Madre del Redentore e della Chiesa, Santi e Beati hanno risposto alla propria vocazione, i malati hanno invocato consolazione nella sofferenza, il popolo di Dio ha iniziato a lodare e a supplicare Santa Maria con le Litanie lauretane, note in tutto il mondo. In modo particolare quanti viaggiano in aereo hanno trovato in lei la celeste patrona» (Famiglia Cristiana, 7 ottobre).

Le mostre giubilari

Intanto sono state decine di migliaia e provenienti da tutto il mondo i pellegrini che da sabato scorso, quando sono state inaugurate le mostre giubilari, hanno partecipato agli eventi del Santuario lauretano.

Così sarà per l’intero anno giubilare ed è per questo motivo, nel segno dell’accoglienza ai pellegrini, che la Delegazione Pontificia ha provveduto ad aprire da oggi un Info Point nel Palazzo Apostolico, dunque in prossimità della Basilica, cui chiunque potrà rivolgersi per conoscere e condividere le iniziative pastorali del Santuario della Santa Casa destinate a giovani, famiglie e malati (Il Cittadino di Recanati, 10 dicembre).

