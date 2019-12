I “Men in Black”, un sacerdote cattolico e un ministro protestante che usano il rap per promuovere il riciclaggio

Un sacerdote cattolico e un ministro della Chiesa di Scozia si sono uniti per produrre un video musicale per la loro canzone originale sull’importanza del riciclaggio, Come to Save Our Planet. Il brano è eseguito come un rap e invita a ballare, come fanno tutti i bambini e i ragazzi del video.

Quando si uniscono, padre Willie Boyd, della parrocchia di St. Mary e St. John Ogilvie, e il reverendo Neil Urquhart, della Fullarton Parish Church, formano un duo musicale chiamato The Shoes Brothers, e negli ultimi anni hanno prodotto varie canzoni educative.

Una delle loro collaborazioni precedenti è stata per un brano intitolato A Bridge Too Far, che trasmette un messagio di unità. Insieme hanno anche prodotto parodie di Guerre Stellari e de Il Signore degli Anelli.

Questa volta, i “Men in Black”, come si autodefiniscono a volte, vogliono raggiungere i giovani e insegnare loro l’importanza del riciclaggio. In un’intervista rilasciata al Tablet, il reverendo Urquhart ha affermato: “Aumento delle maree, inondazioni, programmi come Blue Planet e le proteste dei nostri giovani aumentano la consapevolezza della necessità di prendersi cura in modo migliore della Madre Terra”.

“Vogliamo ricordare alla gente che Gesù si interessava delle questioni relative all’ambiente”; “il suo primo letto, del resto, è stata una mangiatoia”.

I due religiosi sono entrambi di Irvine, Ayrshire, e hanno girato il video nella loro città, riunendo i membri della comunità locale.

Il video è affascinante, e anche se la canzone probabilmente non arriverà alla radio, è una bella collaborazione. E non vediamo l’ora di ascoltare il loro nuovo lavoro.

https://youtu.be/-yzQa02Ne-I