XmasFacts: “che neanche uno di questi piccoli si perda”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Che cosa vi pare? Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà lenovantanove sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda».(Mt 18,12-14)

Qual è il primo senso che si sviluppa nei bambini?

Il tatto è il primo senso che si sviluppa a livello neonatale, per questo il contatto aiuta il neonato a

comprendere i confini fra il sé e il mondo esterno. Carezze, abbracci e coccole aiutano il sistema

nervoso del piccolo, ancora immaturo, di mantenersi stabile ed organizzarsi al meglio per

rispondere agli stimoli del mondo esterno

Neanche uno si perda.

Nel 2018 è uscito un film dal titolo Troppa Grazia. Racconta di Lucia, una geometra divisa tra

l’onestà che sente connaturata e l’inganno che le propongono come prassi professionale e vede

improvvisamente cambiare la sua vita in seguito ad una manifestazione del divino. L’avete mai

visto? Cercatelo, ne vale la pena!

È una storia dove i piccoli sono protagonisti, nella quale risultano fondamentali l’ascolto e la

salvaguardia dell’ambiente e della comunità. E che nessuno dei piccoli si perda, anzi che possano

liberarsi dai lacci del pregiudizio. Abbiamo mai colto che questa è la volontà del Padre: che

nessuno si perda?