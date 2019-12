Altro che fantasmi, dopo la morte! A tavola con Cristo berremo vino nuovo

In questo periodo sto incontrando alcuni amici e amiche d’infanzia o di gioventù. Mi rendo conto che la mia memoria, come capita a tutti, non è geometrica: gli episodi più lontani sono vicini mentre sbiadisce il ricordo di avvenimenti più recenti. A dire il vero non è soltanto uno scherzo della memoria ma sono i ricordi che coinvolgono il cuore ad avere la priorità. Mi ricordo lucidamente i momenti in cui era il cuore a essere in ballo …

Ora che vivo una vita di fede accomuno il ricordo di tanti giovani di allora in una specie di comunione dei santi. Voglio trasmettere a loro l’energia positiva della preghiera. Nello stesso tempo il cuore si intenerisce pensando alle tante chiacchierate e avventure passate insieme. Sento un debito di gratitudine verso di loro: un dovere di ricordarli davanti a Dio.

Come ho già scritto, recentemente al festival d’Autunno di Catanzaro, ho ascoltato Mogol che raccontava come erano nate le parole di alcune canzoni di Lucio Battisti.

Ha spiegato che era innamorato con cuore da bambino di una piccola delle elementari dalle guance rosse e un anno in più d’età … poi la storia cresce con gli anni e vien fuori l’immagine di un mare che diventa nero a causa di una perdita di petrolio laddove prima si poteva scorgere anche un sassolino sul fondo. Poi il poeta si ferma a cantare l’angoscia per il destino della ragazza che si allontanava da lui con altre storie d’amore. L’incanto è per le immagini dei ricordi lontani:

Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi

Le tue calzette rosse

E l’innocenza sulle gote tue

Due arance ancor più rosse…

Ma ti ricordi l’acqua verde e noi

Le rocce e il bianco fondo

Di che colore sono gli occhi tuoi?

Se me lo chiedi non rispondo…

Oh mare nero, oh mare nero, oh mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi

Noi due distesi all’ombra…

Ma ti ricordi le onde grandi e noi

Gli spruzzi e le tue risa…

Oh mare nero, oh mare nero, oh mare ne

Tu eri chiaro e trasparente come me

Il sole, quando sorge, sorge piano e poi

La luce si diffonde tutto intorno a noi

Le ombre di fantasmi della notte

Sono alberi e cespugli ancora in fiore

Sono gli occhi di una donna ancora pieni d’amore.