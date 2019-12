Le vetrate contemporanee più belle

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Chartres e lo splendido azzurro delle vetrate della sua cattedrale non hanno bisogno di presentazioni. Considerate uno degli insiemi più completi e meglio conservati del periodo medievale, le vetrate della cattedrale hanno dato la fama a questa cittadina francese. Proprio a Chartres si trova il Centro internazionale della vetrata, fondato nel 1980 e diventato un punto di riferimento internazionale per gli artisti di tutto il mondo, che si riuniscono qui per parlare di vetro e luce.

Ogni anno, il Centro organizza varie esposizioni per sottolineare l’arte millenaria della vetrata, ma anche per mostrare la produzione dei vetrai contemporanei. Quest’anno una mostra inedita riunisce più di 60 opere di quest’ultimo decennio, 28 delle quali realizzate in Francia. È un’opportunità per dimostrare che quest’arte continua ad essere molto attiva anche oggi.

Vetrate originali, pannelli di prova, esperimenti degli artisti… tutte le opere esposte sono una testimonianza dell’importante dialogo tra il pensiero contemporaneo e il carattere spirituale all’origine degli edifici monumentali del patrimonio architettonico storico e contemporaneo.

