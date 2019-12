Sulla sua pagina Facebook ha proposto ai cattolici un esame di coscienza rapido e diretto sul modo di vivere la propria fede cattolica:

Cosa state facendo per la Chiesa?

È arrivato l’Avvento. In quante case reciterete la novena di Natale?

E le famiglie bisognose? Come le aiuterete?

E il gruppo di canto? Quando andrete alle prove?

E la pulizia della chiesa? Quando prenderete in mano una scopa?

E i gruppi giovanili? Quando apparirà qualcuno per dare una mano?

E la Pastorale della Decima? Quando andrete a farle una visita?

E quando andrete all’adorazione del Santissimo?

E il vostro parroco? Gli avete già chiesto se c’è qualcosa in cui potete aiutare?

Basta di tante critiche che non servono a niente. Volete veder crescere la Chiesa di Dio? Chiudete un po’ la bocca e mettetevi all’opera!!!

San Paolo dice nelle Scritture che chi non lavora non deve mangiare.

Io mi associo e dico: chi non aiuta la Chiesa non deve criticare.