Una splendida preghiera a San Nicola ci ricorda che fa più che portare doni

Il personaggio mitico moderno diè ben noto come colui che porta segretamente i doni, in parte per via di una storia popolare relativa a

Molte famiglie cattoliche celebrano la festa di San Nicola con grande entusiasmo, soprattutto come promemoria del fatto che il Natale è una celebrazione eminentemente religiosa.

Concentrarsi però solo sul fatto che San Nicola porta doni potrebbe farci dimenticare che è un santo e un potente intercessore.

Questa splendida preghiera, parte del Piccolo Ufficio di San Nicola, ci ricorda che il santo vescovo può fare per noi molto più che lasciare monete di cioccolata nelle nostre scarpe!

Leggi anche: Sapevate che San Nicola è stato il primo “Babbo Natale in segreto”?

Preghiera a San Nicola

O buon San Nicola, tu che sei la gioia dei bambini, metti nel mio cuore lo spirito dell’infanzia di cui parla il Vangelo e insegnami a seminare felicità intorno a me. Tu, la cui festa ci prepara al Natale, apri la mia fede al mistero di Dio fatto uomo.

Tu, buon vescovo e pastore, aiutami a trovare il mio posto nella Chiesa e ispira quest’ultima perché sia fedele al Vangelo.

O buon San Nicola, patrono dei bambini, dei marinai e degli indifesi, custodisci chi prega Gesù, tuo e loro Signore, e chi si umilia davanti a te. Portaci tutti pieni di reverenza dal Santo Bambino di Betlemme, presso cui si trovano la vera gioia e la pace.

Amen.

In Avvento

Buon San Nicola

aiutaci a prepararci al miracolo della venuta di Gesù.

Aiutaci a non essere ciechi di fronte ai doni della preparazione.

Aiutaci ad essere sinceri negli auguri che inviamo e riceviamo, con amore e preghiera.

Caro San Nicola, proteggici dallo stress e dalla stanchezza degli acquisti e dalle spese eccessive, ma aiutaci ad essere gentili e generosi con tutti, soprattutto con chi è solo, povero e timoroso.

Possa la nostra celebrazione della tua festa portare altri a vedere il vero significato del donare e ricevere e a guidare tutti i popoli al più grande di tutti i doni, Gesù Cristo, principe della pace e figlio di Maria, Nostro Signore e unico salvatore.

Amen