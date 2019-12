De “La vita nascosta” di Terrence Malick e dell’Amore tra Franz e Franziska Jägerstätter

Roma, in un pomeriggio di Dicembre, bagnata dal sole, regala attimi di tepore e disegni di luce sulla pietra bianca a chi ha la fortuna di passare ai piedi della maestosa Basilica di San Pietro.

Attraversando i silenziosi cortili che la circondano, si giunge alla Filmoteca Vaticana che festeggia il suo 60° anniversario dalla fondazione ad opera di Papa Giovanni XXIII: c’è grande attesa nella piccola saletta, qualcosa si agita nei cuori e negli sguardi rivolti verso l’ingresso. Si attende l’arrivo del regista americano Terrence Malick per la proiezione del suo ultimo capolavoro, La Vita Nascosta – Hidden life.

Descritto come un personaggio schivo verso giornalisti e riflettori, l’uomo Terrence Malick entra placido, come uno qualunque, con lo sguardo timido verso chi incrocia i suoi passi, ma con la schiena dritta: forse questo il primo filo che lega questo uomo dallo sguardo dolce e dal fare mite ai protagonisti della storia che racconta nel suo ultimo film: Franz Jägerstätter (interpretato da August Diehl) e sua moglie Franziska (Valerie Pachner), lui martire del nazismo per non essersi piegato al potere di Hitler a motivo della sua fede, lei donna forte ed instancabile, moglie fedele fino in fondo, fino alla rinuncia del bene per sé e per le sue figlie.

Mentre nella sala buia si sente il respiro fresco della Natura, lo schermo è nero: sembra il segno della nube che incombe dall’alto sull’Europa della fine degli anni ‘30. E proprio dall’alto sono riprese le prime immagini di repertorio che si vedono apparire in bianco e nero. Una città sorvolata da un aereo il cui rombo finisce per coprire ogni altro suono. Subito irrompe la voce inconfondibile del Fuhrer, che appare nelle sue ormai note pose da dittatore nazista.

La sequenza si esaurisce e la prima immagine che l’occhio di Malick regala allo spettatore è proprio quella del protagonista Franz immerso nella natura verde del suo piccolo paesino di Sankt Radegund, ai piedi di alte montagne rocciose austriache, con le mani impegnate a falciare l’erba. La sua voce in sovrimpressione sorge come alba di un uomo nuovo: queste prime sequenze racchiudono già tutto il film… o quasi!

Manca lei! Sì, Franziska, “Fani”. E, infatti, lei appare subito dopo, a lavoro accanto a lui. Entrambi, incorniciati in una visione bucolica di mondo al riparo dai riflettori, fatto di semplicità, di luce per illuminare volti, di mani per lavorare la terra, di occhi per incontrare l’altro, di bambini per giocarci insieme, di montagne per svettare alti, di una chiesetta per ricordarsi di essere una comunità di fratelli e sorelle, di una campana per scandire il tempo della vita che non ci appartiene, ma che è affidata ad ogni uomo e alla sua libertà.

Alla fine della proiezione lo stesso Malick sostiene: “lei è martire quanto lui”. E anche per noi, se una chiave c’è per vedere bene la vicenda così dirompente di questo martire, è certamente questa: perché un uomo possa arrivare a preferire la morte piuttosto che il rinnegamento della propria coscienza, deve avere accanto a sé una porta attraverso cui sentirsi libero di entrare per imboccare la via che corre dritta verso una così alta cima come il martirio per fede, ovvero la santità. “Qualsiasi cosa farai, io sarò con te, sempre” – queste le parole di “Fani” al suo amato marito già condannato a morte, ma ancora “libero” di poter ritrattare la sua posizione. Sono queste parole che un uomo ha bisogno di sentirsi dire da sua moglie per compiere un atto molto più grande di lui. La sua verà libertà, infatti, sta proprio nello scegliere di non subire imposizioni e di morire, pur se da prigioniero, senza rinnegare ciò che era e che gli era stato consegnato, proprio come Cristo. Chissà quale sarebbe stata la vicenda interiore di quest’uomo se sua moglie non lo avesse amato fino alla fine, non lasciandogli la piena libertà di decidere secondo la sua propria coscienza.

Franz Jägerstätter è stato riconosciuto Beato dalla Chiesa Cattolica nel 2007 per volontà di Papa Benedetto XVI. Franziska è rimasta nell’ombra per tanto tempo, come la loro storia che, anche in Austria, “nessuno la conosceva, è venuta fuori solo negli anni Settanta, molti anni dopo la sua morte” – afferma lo stesso Malick alla fine della proiezione. E lo stesso Malick ne è venuto a conoscenza “grazie a un mio amico storico che ha scritto la sua storia”. E Malick contatta una produttrice, Elisabeth Bentley, che di suo aveva scoperto da tempo questa incredibile storia: “Io credo che sia stata la mano di Dio, perché da sempre mi andavo chiedendo: chi è quello giusto per raccontare questa storia?”. Una vera storia d’Amore, che nessuna nube può oscurare, nessuna lama falciare. “È stato bellissimo leggere le lettere che si sono scritti mentre lui era in carcere – afferma Malick – ne abbiamo inserite alcune nel film, ma certo non tutte, vi invito a leggerle. Lei lo ha sostenuto fino all’ultimo, nonostante il dolore”. Per questo non si può guardare separatamente le loro vite, come se fossero solchi da arare e seminare uno per volta. E’ solo guardando insieme questi due semplici, ultimi, che si riesce a coglierne la vera testimonianza di un Amore alto, puro, che oggi, a noi abitanti di questo pianeta, pellegrini di questo tempo, continua ad annunciarci come solo una vera vita sponsale in Cristo dia la possibilità di vivere fino in fondo quell’Amore che Lui ha mostrato al mondo. Solo su questa certezza, su questa roccia salda come le montagne di una qualunque Austria di ieri o di oggi, lontana dai centri del potere e dagli occhi di un mondo che cerca sempre nuove conquiste, può rivelarsi una vita nascosta ai potenti e ai dotti che rivela il segreto di chi si è veramente.

C’è una vita, nell’intimità tra un uomo ed una donna, che va protetta, contro tutto e tutti, che deve restare nascosta perché sia Dio a rivelarla, nei tempi e nei modi che Lui solo ha pensato. Ed anche la fotografia del film sembra suggerire questo: la luce naturale del sole irrompe potente da fuori ed illumina i volti dei personaggi in casa, penetrando sempre più anche negli interni bui e scuri dell’anima, fin dentro le gabbie remote delle prigioni da sopportare, in fondo ai pozzi della propria disperazione, nei terreni da scavare con le mani per la rabbia della propria impotenza. Nella notte più fonda dello spirito umano, dove nessuna luce sembra più penetrare, solo la richiesta di aiuto ad un Dio può offrire l’appiglio sulla nuda parete della roccia.

Questo film, oltre ad avere tutti i pregi di una vera opera d’arte, sembra proprio essere il soffio di Dio che vuol rivelare al mondo una eroicità nascosta, l’unica che conosce l’Amore. Perché se c’è una cosa che si può dire dei santi è che amarono fino alla fine come Cristo, primo tra tutti i Santi.