Donna dona un rene all’ex marito per il bene delle loro figlie

Quando due coniugi si separano, gli esperti incoraggiano a continuare a collaborare come genitori. Anche se il loro rapporto non funziona più e ciascuno decide di prendere una direzione diversa nella vita, è importante lavorare insieme per crescere i figli.

Dan Pyatt e Kelly Hope erano già divorziati da cinque anni quando, nonostante la separazione, Kelly ha offerto una grande lezione d’amore alla sua famiglia. Quando ha scoperto che il suo ex marito Dan aveva bisogno di un trapianto di rene per continuare a vivere, ha deciso di offrirsi come donatore.

Al Guy’s Hospital di Londra i medici non riuscivano a credere a quello che stavano sentendo. Non avevano mai visto nessuno offrire un rene all’ex coniuge.

Intervento riuscito

Dan e Kelly hanno due figlie, Jeanie di 11 anni e Billie di 16, e Kelly ha detto che era disposta a donare uno dei suoi reni per il loro bene. “Anche se non stavamo più insieme, non ero pronta a lasciare le mie figlie senza un padre”, ha confessato alla giornalista Dawn Collinson del Mirror, il cui articolo è la fonte delle citazioni riportate in questo testo.

L’ospedale cercava un rene per Dan da un anno, ma non aveva ancora trovato un donatore compatibile. Dopo essersi sottoposta ai test necessari, Kelly sperava di esserlo, malgrado l’incompatibilità dei loro gruppi sanguigni.

Nel 2018 Dan e Kelly si sono sottoposti ai rispettivi interventi, entrambi riusciti, e oggi godono di buona salute.

Kelly è stata oggetto dell’attenzione dei media per il suo comportamento esemplare nei confronti di Dan e delle loro figlie.

Tenere unita la famiglia

“Ora non siamo più sposati, ma siamo comunque una famiglia, e ho dovuto compiere questo sacrificio per tenere la nostra famiglia unita”, ha spiegato Kelly.

Kelly e Dan erano amici da quando avevano 11 anni. Hanno iniziato a uscire insieme a 18 e si sono sposati a 31. Malgrado la fine del loro matrimonio, sono ancora amici.

Kelly sapeva da tempo dei problemi di salute di Dan, perché poco dopo il matrimonio gli è stata diagnosticata una malattia incurabile ai reni. I medici avevano detto che nell’arco di 10 anni avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto per salvarsi la vita.