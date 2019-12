5 semplici modi per realizzare il vostro rosario

Il Natale è alle porte, e molti dei noi cercano il regalo perfetto per esprimere i propri auguri, il che può rappresentare un compito impegnativo in una famiglia cattolica numerosa. I regali più in voga sono spesso rari o hanno un prezzo eccessivo, e le tecnologie più recenti sembrano sterili e destinate a diventare obsolete l’anno prossimo.

Questo Natale, allora, prepariamo dei rosari! I grani del rosario sono più facili da realizzare di quanto si potrebbe pensare e si tratta di un regalo perfetto per i fedeli cattolici di tutte le età.

Ci sono vari metodi per realizzare il proprio rosario, alcuni dei quali piuttosto semplici. Abbiamo raggiunto cinque tecniche per eseguire dei rosari adatti anche a chi si avvicina al fai-da-te nel modo più amatoriale, ma ciascuno ha uno stile unico.

Il rosario con la corda

Questo modesto rosario verrà apprezzato tra chiunque stia discernendo una vocazion francescana. Dai grani alla croce, tutto il rosario è realizzato con un unico tratto di corda. È il più semplice della lista, ed è un ottimo punto di inizio per chi non ha mai realizzato un rosario prima d’ora. Il progetto può essere completato usando tre semplici nodi.

Il rosario di carta

Questo rosario fatto soprattutto con la carta di ha davvero conquistati! Realizzato con carta arrotolata, colla, qualche grano e vernice, sarà davvero unico. Sembra un po’ grande, ma i grani possono essere ridotti usando dimensioni inferiori a quelle del video.

Il rosario militare

I rosari di questo tipo sono fatti per resistere alle difficili condizioni di vita di un soldato. I grani sono legati insieme con paracord per dare robustezza. Questo dono fatto a mano sarà sicuramente apprezzato dai membri delle forze armate.