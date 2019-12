Festa dell’Immacolata coi bambini: questa settimana portiamo buone notizie!

Maria, giovane donna di Galilea,

ebbe una visita un poco strana,

un angelo si presentò a lei con l’idea

che come Elisabetta, parente anziana,

sarebbe presto diventata mamma.

“Partorirai il figlio di Dio, nostro Signore.”

annunciò l’angelo alla giovane donna,

e le disse subito di non avere timore,

perché Dio l’aveva pensata,

prima del tempo e della storia,

e nel suo progetto l’aveva amata,

senza peccato nella memoria.

Piena di Grazia, l’aveva appellata,

e lei da subito disse il suo Sì,

la lieta novella si era incarnata,

per portare Dio in mezzo a noi, qui!