XmasFacts: Santa Claus è stato creato dalla Coca Cola?

Santa Claus è stato creato dalla Coca Cola?

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, o Padre,Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hairivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono».(Lc 10,21-24)

Molti sono convinti che sia stato il disegnatore statunitense Haddon Sundblom a raffigurare per

primo Babbo Natale ispirandosi alla poesia di Clement Clark Moore del 1822 “La visita di San Nicola”. In realtà sembra che l’illustratore Thomas Nast già nel 1869 lo raffigurasse nella moderna rappresentazione e l’azienda produttrice dell’acqua gasata Withe Rock nel 1915, ben sette anni prima della Coca Cola, abbia usato l’immagine del rosso barbuto per la sua pubblicità.

Rivelate ai piccoli

Nella meraviglia degli occhi dei piccoli di fronte al miracolo dei doni della notte santa c’è un segreto da custodire gelosamente: è la capacità di vedere ciò che altri non vedono. L’essenziale diventa invisibile agli occhi. Le Scritture cristiane che preparano al Natale raccontano come le realtà essenziali per vivere una vita piena siano rivelate a tutti, ma qualcuno, indurendo il cuore con troppe difese e distacchi, non sia più disponibile ad accoglierle. Il crescere rischia di renderci troppo sospettosi, distaccati, sempre in difesa. Perché abbandonare lo sguardo semplice e magari un po’ ingenuo dei piccoli che ci fa scorgere ciò che al resto del mondo è invisibile?

