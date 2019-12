Pregate il Bambino Gesù per avere un cuore che brilla d’amore

L’Avvento e il periodo natalizio ci offrono l’opportunità di concentrarci su Gesù come bambino, e questa è un’opportunità di cui non sempre ci avvaliamo.

Il Bambino Gesù ha molto da insegnarci sull’umiltà, sulla piccolezza e soprattutto sull’amore.

Ecco una preghiera tratta a A Book of Devotions che si concentra sulle tante lezioni e chiede al Bambin Gesù nella mangiatoia di infiammare il nostro cuore d’amore in questo particolare periodo dell’anno.

O gloriosissimo, santissimo e immensamente adorabile Bambino Gesù, Re della mia anima! Benedetta l’ora in cui la tua santa Madre ti darà a me come mio riscatto. O più bello di tutti i bambini degli uomini, donami un cuore che brilli di desideri santi, amore, gratitudine e zelo ardente, perché è stato per il mio bene che sei nato sulla Terra. Donami il vero spirito della tua santa Natività, uno spirito di umiltà, silenzio, distacco, docilità, dolcezza e vera e ardente carità. Benedicimi, allora, Infante divino, come hai benedetto gli umili e semplici pastori che custodivano le loro greggi; e fammi sempre ricordare che elargisci più volentieri i tuoi doni più preziosi a chi è umile, semplice e fedele. Amen.

Leggi anche: La preghiera dei cinque bacetti a Gesù Bambino

Leggi anche: Recita la preghiera di Giovanni Paolo II: “Asciuga Bambino Gesù le lacrime dei fanciulli!”