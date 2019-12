La salute dentale del tuo bambino, un viaggio che inizia presto!

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

A conclusione del numero sulla salute dentale a cura del team di esperti del Bambin Gesù proponiamo una serie di casi tra quelli che sono stati raccontati in dettaglio nel magazine.

In apertura il redattore inquadrava così l’importanza della cura e della prevenzione per la salute non solo orale ma generale del nostro bambino:

L’igiene dentale nei bambini è irrinunciabile, anche prima della comparsa dei primi dentini. Gli esperti del Bambino Gesù ci consigliano infatti di pulire con una garzina umida le gengive del bambino fin dai primi mesi di vita, e di prestare particolare cura alla pulizia dei denti in tutti gli anni che seguiranno. Si tratta di un investimento sicuramente molto fruttuoso: curare l’igiene dentale nei primi anni di vita significa garantire al bambino una buona salute dei denti (e non solo!) in tutti gli anni successivi. L’odontoiatra è dunque un insostituibile alleato del pediatra per garantire il benessere della bocca e di tutto il resto dell’organismo.

Leggi anche: La salute dei suoi dentini comincia durante la gravidanza!

Vediamo allora la sequenza di casi con le didascalie degli esperti (NdR):

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO SUL MAGAZINE MULTIMEDIALE A SCUOLA DI SALUTE