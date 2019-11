A Zacatecas, in Messico, tutti ne parlano, e viene già considerato il Bambino Gesù più grande del mondo. È nella comunità di Zóquite, nel municipio di Guadalupe, che è stata collocata questa immagine, alta 6,86 metri per 86 centimetri e del peso di 750 chili.

Secondo quanto riportano media come Sol de México, il bambino gigante è stato trasferito dal luogo in cui è stato realizzato dagli artigiani a Zacatecas su strada, e sono stati necessari 12 uomini per farlo scendere, oltre ad altri 20 per collocarlo nel tempio dell’Epifania del Signore.

Así luce el Niño Dios más grande del mundo, elaborado durante un año por artesanos de Zóquite en el municipio de Guadalupe en #Zacatecas; la imagen mide más de seis metros de altura y pesa casi una tonelada, fue colocada en el Templo de la Epifanía del Señor. pic.twitter.com/QHX0xJ8GzA — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 20, 2019

Grazie a quest’opera, la piccola comunità inizia ad aspettare con ansia il Natale in un modo decisamente speciale.

La missione dei fedeli sarà ora quella di avere un cuore “gigante” per accogliere tanto amore. Al di là delle sue dimensioni sorprendenti, questo bambino irrompe come simbolo di unione e di incontro.