Iniziate la vostra giornata con questa preghiera di ringraziamento!

Spesso quando ci alziamo l’ultima cosa che ci viene in mente è ringraziare Dio per questo! Potremmo essere tentati di scivolare a fatica giù dal letto e perfino di essere arrabbiati con Dio, non volendo alzarci e affrontare la giornata che ci aspetta.

Dobbiamo però renderci conto che ogni giorno è un dono, come dicono tanti: “È per questo che è chiamato ‘presente’”.

Un modo per promuovere la gratitudine quotidiana è iniziare ogni giorno pregando Dio con uno spirito di riconoscenza. Ecco una delle preghiere del Golden Manual che possono servire da ispirazione e aiutarci a iniziare la giornata col piede giusto.

Eterno Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo; inizio e fine di tutte le cose; in cui viviamo, ci muoviamo e troviamo il nostro essere: ti adoro con la più profonda umiltà. Ti lodo e ti benedico, e ti rendo grazie per tutti i benefici che mi hai donato; per avermi creato dal nulla, fatto a tua immagine e somiglianza, per avermi redento col preziosissimo sangue di tuo Figlio e avermi santificato con il tuo Spirito Santo.

Ti ringrazio per avermi assistito con la tua grazia, per avermi custodito con la tua speciale provvidenza; per avermi benedetto, nonostante i miei peccati e la mia totale indegnità, con la tua protezione, e per tutte le innumerevoli benedizioni che devo alla tua infinita bontà.

In particolare, questa mattina ti ringrazio per avermi preservato la scorsa notte, e per avermi portato in sicurezza all’inizio di un altro giorno. Dio, quanto si buono con me! Cosa posso offrirti in cambio di tutto ciò che hai fatto per me? Mi sforzerò di benedire il tuo santo nome e di servirti tutti i giorni della mia vita. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare ciò che ha fatto per te.