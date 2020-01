12 cibi e bevande e i loro santi patroni

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Se molte persone hanno un vero talento per la cucina e riescono a preparare piatti gustosi e raffinati, altre sono fortunate se riescono a non bruciare le cose messe nel forno a microoode!

Per fortuna, nel momento del bisogno possiamo rivolgerci a questi santi patroni e chiedere un po’ di aiuto extra in cucina. Il successo non è garantito, ma almeno non perderemo la calma! Ecco una galleria che mostra 12 santi e cibi e bevande a loro associati.