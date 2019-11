Preghiera a Maria Santissima per le anime del Purgatorio più dimenticate

Keoni-Cabral-CC Purgatoire

Una breve invocazione a Maria per le anime del Purgatorio più dimenticate. Si tratta di anime che non hanno più nessuno sulla terra che possa pregare per loro. Questa invocazione serve ad aiutare la loro transizione nel Purgatorio, dove è in corso la purificazione delle loro colpe.

La preghiera è riportata in “Le più efficaci preghiere in suffragio dei defunti“, volume a cura di Don Marcello Stanzione (edizioni Segno).

Preghiera

O Maria, abbi pietà delle Anime che attendono nella sofferenza la purificazione dalle loro colpe e non hanno alcuno sulla terra che pensi e preghi per loro. O buona Mamma di Gesù e Mamma nostra, ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per loro, e cerca nel tuo Cuore materno i modi per sollevarli. O Madre del perpetuo soccorso, abbi pietà delle Anime più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, dona loro il riposo eterno. Amen.

