In Nicaragua, una chiesa trasformata in carcere da otto giorni

La chiesa di San Michele Arcangelo a Masaya, in Nicaragua, continua ad essere al centro dell’attenzione internazionale. Si è arrivati all’ottavo giorno di assedio e persecuzione da parte della polizia leale al regime di Daniel Ortega.

Le immagini diffuse negli ultimi giorni, perfino una di una Messa celebrata domenica scorsa, sono state più che eloquenti.

@EdwingRoman14

La chiesa si è trasformata in un carcere sia per il parroco Edwin Román che per un gruppo di madri di prigionieri politici che svolgono uno sciopero della fame per far ottenere la libertà ai propri cari.

In questo senso, sia padre Edwin che le madri hanno manifestato all’interno della chiesa assediata con vari messaggi. L’ultimo, al momento di redigere questa nota, aveva perfino un tono ironico, perché faceva riferimento all’arrivo della fattura relativa al consumo elettrico.

Solamente UNIÓN FENOSA en este momento, ha sido capaz de burlar el cerco en el que nos mantiene la dictadura. A ellos sí; se les permitió poner la factura debajo de la puerta. Solamente falta el del agua. Que ironía!. pic.twitter.com/G2DxMEMRdd — Edwing Román (@EdwingRoman14) November 19, 2019

Tra le altre cose, l’assedio ha lasciato senza acqua e luce chi si trova all’interno della chiesa. Nonostante questo, e malgrado la notorietà dei fatti che stanno accadendo, ci sono state situazioni complesse anche in altri luoghi, come la cattedrale di Managua, dove pochi giorni fa sono stati colpiti un sacerdote e una suora.

L’assedio del Nicaragua in immagini:

GALLERIA