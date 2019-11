Al prete ambientalista in Vietnam è stato vietato di andare dal Papa in Giappone

Il Vietnam ha vietato a un prete cattolico di espatriare e raggiungere il Giappone per partecipare alla messa di Papa Francesco.

Padre Nguyen Din Thuc è un parroco ambientalista molto conosciuto nel Paese del sud-est asiatico. Un parroco, per certi versi fastidioso, poiché ha fatto parte del gruppo di sacerdoti del Vietnam centrale, che hanno condotto azioni legali e proteste dopo una fuoriuscita di sostanze chimiche tossiche nel 2016, che ucciso tonnellate di pesci e decimato i mezzi di sussistenza di quella zona del Paese (Strait Times, 22 novembre).

L’essersi schierato dalla parte dei pescatori ha causato le antipatie del Governo e la risposta è stata il diniego della partenza per il Giappone.

«Come sacerdote, li ho aiutati a lottare per una vita migliore», ha detto Thuc, che proviene dalla provincia centrale di Nghe An.