Annone, l’elefante albino che viveva in Vaticano

Annone era un raro e splendido esemplare di elefante albino donato a Papa Leone X dal re del Portogallo, Manuel D’Aviz.

Il Papa attendeva con ansia il suo arrivo a Castel Sant’Angelo, e appena l’animale fu alla sua presenza si inginocchiò tre volte per rendergli omaggio. Poi, obbedendo a un ordine del suo formatore, irrorò d’acqua con la sua proboscide non solo i cardinali presenti, ma anche la folla di spettatori curiosi.

Leone X ci si affezionò subito, e ben presto Annone divenne uno dei personaggi più popolari del Roma rinascimentale. I romani correvano a vederlo quando l’elefante partecipava agli eventi più importanti dell’epoca o si trovava nella stalla con tutti i comfort fatta costruire apposta per lui nel Cortile del Belvedere nei Giardini Vaticani.

Purtroppo Annone morì di angina due anni dopo il suo arrivo nonostante le tante cure di cui era circondato, forse per via del clima umido di Roma.

Il Papa, afflitto, lo fece seppellire in Vaticano, e chiese a Raffaello Sanzio di eseguire un dipinto per ricordarlo. Quel dipinto è andato perduto, ma restano gli schizzi che l’artista aveva realizzato in precedenza quando andava ad ammirare il grazioso pachiderma.

E non fu l’unico artista a farlo, perché vari immortalarono il passaggio dell’elefante per Roma: Francisco de Hollanda, tra il 1539 e il 1540, lo riprodusse sul suo quaderno, trascrivendo anche la toccante epigrafe. Giovanni da Udine lo ricordò in una fontana collocata in una nicchia sulla terrazza di Palazzo Madama. Nelle Stanze di Raffaello, nei Musei Vaticani, a destra della Sala della Segnatura si può vedere un’immagine di Annone realizzata da fra’ Giovanni da Verona.