Questa splendida preghiera di San John Newman invoca dei santi particolari per i nostri cari defunti

Ecco un estratto di una preghiera diper i fedeli defunti:

Possano essere loro aperti i cieli, e possano gli angeli rallegrarsi di loro.

Possa l’arcangelo San Michele condurli a Te.

Possano i tuoi santi angeli farsi avanti per accoglierli, e portarli alla città della Gerusalemme celeste.

Possa accoglierli San Pietro, a cui ha dato le chiavi del regno dei cieli.

Possa stare accanto a loro San Paolo, il vaso d’elezione.

Possa intercedere per loro San Giovanni, il discepolo amato, che ha ricevuto la rivelazione dei segreti del cielo.

Possano pregare per loro tutti i Santi Apostoli, che hanno ricevuto da Te il potere di legare e slegare.

Possano tutti i santi e gli eletti di Dio, che in questo mondo hanno sofferto tanti tormenti per il tuo Nome, essere loro amici; perché, liberati dalla prigione di qui, possano essere ammessi alle glorie di quel regno in cui con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni come unico Dio, mondo senza fine.

Venite in loro ausilio, voi tutti santi di Dio; ottenete per loro la liberazione dal loro luogo di punizione; venite loro incontro, tutti voi angeli; accogliete queste anime sante e presentatele al Signore.

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.