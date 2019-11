Mark Wahlberg ringrazia un sacerdote in un post che diventa virale

L’attoreè molto esplicito sulla sua fede, e spesso condivide post ispiratori sui social media. Un post recente sul suo account Instagram ha permesso di conoscere meglio la sua vita di preghiera, e ha fatto sì che molti dei suoi fans lo ammirassero ancor di più.

La foto postata da Wahlberg mostra la star mentre si rilassa su un divano con un paio di amici e un sorridente padre Eugene, che aveva appena celebrato la Messa per loro.

Wahlberg è stato felice di condividere la sua riconoscenza nei confronti del presbitero e ha scritto “Non importa quello che accade, non saltiamo mai la Messa”, seguito da piccoli emoticon

collegati alla preghiera e da un messaggio di ringraziamento per padre Eugene.

Il post è stato non solo una lezione di buone maniere, ma anche un promemoria del dono della Messa e di come dovremmo cercare di inserirla nelle nostre giornate indaffarate. Le parole di Wahlberg sono una testimonianza forte in una cultura che non sempre valorizza la devozione a Dio.

