I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La proposta di questa settimana ha praticamente un solo tema eppure è, nello storie che racconta, nelle vite che propone, ricca, articolata, piena addirittura di colpi di scena. D’altronde è così,, che poi di sé non parlano affatto. Per cui ecco dove sta il segreto: tutti a parlare di Dio, con Dio, per conto di Dio preoccupati solo di sparire per fare vedere Lui e proprio per questo si ritrovano per le mani vite così. Che prima di finire nei libri sembrano coriandoli impazziti di un carnevale senza quaresima.tutti intenti a volteggiare al solo scopo di sentire sotto di sè l’aria, la vita stessa. Quindi Dio, no?

E poi siamo ancora in novembre, il mese della festa per eccellenza, quella senza sordine, il mese dello sballo vero, il tempo estatico in cui siamo continuamente invitati ad uscire talmente dalla monotonia che non facciamo che pensare ad altri mondi, ad altre vite, a corpi che risorgono, ad anime felici e pazze, piene d’amore. Novembre, il mese dei più vivi tra noi.