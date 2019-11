È tempo di calendario di Avvento. Creiamolo insieme ai nostri figli!

Quest’anno il nostro calendario dell’Avvento è all’insegna della. Ammetto che l’idea mi è venuta pensando ad una concreta e reale necessità della mia famiglia che, come succede in tutte le famiglie con più figli, mi trova più volte al giorno impegnata a dirimere questioni e litigi tra fratelli. Cercavo un modo per rendere i miei figli più disponibili l’uno verso l’altro e attenti ai sentimenti altrui, e ho pensato di approfittare di questo tempo che sta iniziando.

In fondo, l’Avvento è un tempo di preparazione ad accogliere Gesù, e non c’è modo migliore per farlo che imparare ad accogliere il prossimo vicino a noi.

Il mio, quindi, è un calendario della gentilezza tra fratelli, ma sta a voi trasformarlo a seconda delle vostre esigenze, per la famiglia o anche “ad extra”, riservando gesti di gentilezza ad amici, compagni di classe, cuginetti…

Ecco come lo abbiamo realizzato.

Ci siamo seduti intorno a un tavolo e abbiamo provato a fare un brain storming: quali gesti di gentilezza possiamo compiere l’uno verso l’altro?

In verità questa fase non è stata tra le più semplici! Ma tra un “non darò le botte” e un “aiuterò nei compiti”, qualcosa sono riusciti a tirare fuori. Il resto l’ho suggerito io. Ecco qui un parziale elenco di quanto abbiamo ideato:

leggi una storia a tuo fratello

aiuta tuo fratello con i compiti

colora un disegno insieme a tua sorella

metti via i giochi di tua sorella

racconta qualche barzelletta ai tuoi fratelli per farli ridere

dì una preghiera per tuo fratello

organizza un lavoretto da fare con i tuoi fratelli

da’ un bacino a tua sorella

da’ un abbraccio a tuo fratello

gioca con tuo fratello senza mai dirgli di no (ascoltando le sue idee sul gioco)

versa da bere a uno dei fratelli

presta qualcosa di tuo a tua sorella

chiedi a tua sorella se vuole giocare con te e fai scegliere a lei il gioco

fai un disegno per tua sorella

scrivi un biglietto per tuo fratello

chiedi a tua sorella di cantarti una canzone e poi dille che è brava

pensa a una cosa bella di tuo fratello e fagli un complimento

Abbiamo scelto 24 gesti per ciascuno di loro (personalizzandoli in base all’età), li abbiamo scritti in colori diversi, in modo da identificarli, li abbiamo stampati e ritagliati.

Siamo poi passati alla creazione delle 24 bustine, che conterranno un gesto di gentilezza per ciascuno di loro. Abbiamo creato e colorato dei disegni a tema Natività, che potete trovare nel pdf da stampare.

Clicca qui per scaricare i 24 disegni in bianco e nero

Clicca qui per scaricare i 24 disegni a colori

