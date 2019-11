Chiedete a Dio di benedire i vostri amici con questa preghiera!

Molti di noi hanno amici senza i quali non riuscirebbero a vivere, e vogliono il meglio per loro. Perché, allora, non inviare loro un po’ dell’amore celeste?

Ecco una breve preghiera per chiedere a Dio di effondere sui vostri amici le grazie celesti, sia per il corpo che per l’anima:

O Dio, che per grazia dello Spirito Santo hai effuso nel cuore dei tuoi fedeli i doni della carità, dona ai miei amici, per i quali imploro la tua misericordia, la salute sia del corpo che dello spirito; fa’ che possano amarti con tutta la loro forza e compiere con gioia ciò che ti è gradito.

Per Cristo nostro Signore. Amen.