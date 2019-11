Le litanie a Nostra Signora del Carmelo per stringere un patto con la Madonna

Per uscire dalle difficoltà e nelle occasioni di peccato, recita le potenti litanie a. Le litanie, benefiche anche per le anime nel Purgatorio , servono a chiedere l’intercessione della Madonna del Carmelo , stringendo un vero e proprio “patto” con essa. Ci sono degli “impegni” che vengono richiesti durante questa preghiera, da recitare quotidianamente.

Le litanie sono presentate nel libro “Le più efficaci preghiere in suffragio dei defunti“ a cura di Don Marcello Stanzione (edizioni Segno).

Signora, abbi pietà di noi.

Gesù Cristo, abbi pietà di noi.

Signore, abbi pietà di noi.

Gesù Cristo, ascoltaci.

Gesù Cristo, esaudiscici.

Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi.

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, …

Spirito Santo che sei Dio, …

Trinità Santa che sei un solo Dio, …

Santa Maria, prega per noi peccatori.

Nostra Signora del Monte Carmelo, prega per noi peccatori.

Nostra Signora del Monte Carmelo, Vittoriosa di Satana, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Figlia obbedientissima, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Vergine purissima, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Sposa devotissima, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Madre tenerissima, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Modello perfetto di virtù, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Ancora sicura di speranza, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Rifugio nell’afflizione, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Dispensatrice dei doni di Dio, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Bastione contro i nostri nemici, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, nostro Aiuto nel rimpianto, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Cammino che porta a Gesù. …

Nostra Signora del Monte Carmelo, nostra Luce nelle tenebre, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, nostra Consolazione nell’ora della morte, …

Nostra Signora del Monte Carmelo, Avvocata dei peccatori più abbandonati, …

Per quelli che sono induriti nel vizio, noi veniamo a te con fiducia, o Nostra Signora del Monte Carmelo.

Per quelli che offendono il tuo divin Figlio, …

Per quelli che dimenticano di pregare, …

Per quelli che sono nell’agonia, …

Per quelli che soffrono in Purgatorio, …

Per quelli che non vi conoscono, …

PREGHIAMO: Nostra Signora del Monte Carmelo, gloriosa Regina degli Angeli e delle Anime del Purgatorio, Canale della più tenera misericordia di Dio verso gli uomini, Rifugio e Avvocata dei peccatori, io mi inchino davanti a Te con fiducia, supplicandoTi di ottenermi … Per contro, Ti prometto solennemente di fare ricorso a Te in tutte le mie prove, le mie sofferenze, le mie tentazioni, ed io farò tutto quello che è in mio potere per impegnare gli altri ad amarTi, a venerarTi e ad invocarTi in tutti i loro bisogni. Ti ringrazio per le grazie innumerevoli che ho ricevute dalla Tua misericordia e dalla Tua potente intercessione. Continua ad essere mia difesa nel pericolo, mia guida durante la vita e mia consolazione nell’ora della mia morta.

Nostra Signora del Monte Carmelo, Avvocata dei peccatori più abbandonati, prega per l’anima del peccatore più abbandonato dell’universo (o per l’anima di …). Allora, gli Angeli del Cielo si rallegreranno e l’inferno sarà privo della sua preda.

Vengo a Te con fiducia, o Nostra Signora del Monte Carmelo, in Nome di Tuo Figlio e nostro Signore, Gesù Cristo, che vive e regna in unità col Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Amen.