I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Per fortuna ci sono domande che non smettono di interrogarci. Per fortuna. Perché sono proprio quelle domande a cui apparentemente non riusciamo a rispondere che ci danno la misura della nostra libertà. Quando cerchiamo di dargli un senso ci confrontiamo col peso della nostra piccolezza e in quel momento possiamo scegliere. Possiamo far diventare la nostra limitatezza la misura della verità, costruendocene una che vive solo nell’orizzonte del nostro sguardo, come la scienza di cui parlanel libro edito da San Paolo, oppure, se siamo abbastanza coraggiosi, possiamo guardare la vastità di quell’orizzonte, certi che forse non arriveremo mai a toccare tutto quello che i nostri occhi vedono laggiù, in lontananza, ma scoprire, come il, che siamo già immersi in quell’Eterno.

Se dopo le grandi domande cercate un po’ di leggerezza, non c’è momento migliore dell’autunno per concedersi una lettura breve, brevissima, ma piena di emozione, che sa di infanzia e che potete condividere coi vostri bambini o gustarvi come una coccola: il nuovo albo illustrato “Le cose che passano” di Beatrice Alemagna. Perché le cose che passano, a guardarle bene, sono anche quelle che restano di più nel cuore! Un po’ come succede con le foglie che cadono e lasciano il cuore pieno di colore.

A chi ha apprezzato l’ultimo di Downton Abbey al cinema dedichiamo l’atmosfera retro’ di un’altra storia di nobiltà e amore: la nuova biografia di Margherita di Savoia, di Luciano Regolo per Ares. Un ritratto intimo e inedito di una regina molto amata che collezionava troppi scontrini (ma chi di noi donne non è colpevole qui?) e poesie di Carducci. La storia spesso controversa di una regina che ha messo la sua missione anche davanti all’amore.

