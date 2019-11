Non cessano gli attacchi alle chiese in Cile

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Sembra una storia senza fine. Mentre è ancora vivo il ricordo di quanto è accaduto nel fine settimana alla chiesa dell’Assunzione a Santiago del Cile (e dell’episodio precedente che ha coinvolto la cattedrale di Valparaíso), questo lunedì un’altra chiesa è stata attaccata dai manifestanti nel contesto delle proteste sociali in corso da alcune settimane.

Questa volta il bersaglio è stato il Santuario Maria Ausiliatrice di Talca, dove come nel caso dell’Assunzione un gruppo di sconosciuti è entrato per usare il mobilio per erigere barricate in strada, oltre ad aver distrutto delle immagini religiose.

Le fotografie parlano chiaro:

Saquearon la iglesia Salesianos ubicada en Talca en la 5 Ote con 2 Sur. Me da lo mismo si usted es creyente o no, esto NO SE HACE!! No existe justificación alguna… pic.twitter.com/UOjCcfdhSG — Francisca Torres (@frantr) November 12, 2019

#Maule: Vándalos saquearon iglesia María Auxiliadora de #Talca y usaron las bancas para alimentar barricadas en el centro de la ciudad #CooperativaTuVoz @Cooperativa (video cedido) pic.twitter.com/vmIzFtpXB9 — Jaime Morales Amaya (@MoralesAmaya) November 12, 2019