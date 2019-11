Il video emozionante di due anziani sposati da 51 anni

Il sito Sempre Família ha diffuso la storia ispiratrice della coppia composta da Francisco e Nair, entrambi di 85 anni e sposati da 51, che di recente hanno affrontato una situazione che li ha tenuti separati per vari giorni.

Nair è stata ricoverata in un ospedale di Goiânia, la città in cui vive con il marito. Complicazioni respiratorie l’hanno costretta a rimanerci per otto giorni. L’incontro tra i coniugi, registrato da una delle figlie, è diventato virale su Internet quando è stato pubblicato dal nipote Felipe.

Il video è breve e semplice, ma dura abbastanza da mostrare Francisco e Nair in un gesto pieno di tenerezza e complicità.

“Si sono sempre trattati con grande rispetto e non li ho mai visti discutere”, ha affermato Felipe. “Il nonno è piuttosto forte, ma il tempo non è stato generoso con la nonna, ed è abbastanza debilitata”.

Francisco faceva il camionista, Nair la casalinga. Trent’anni fa Francisco è andato in pensione per dedicarsi alla moglie per via della sua salute fragile. È lui che insieme alla figlia Miriam porta Nair ovunque debba andare, soprattutto alle visite mediche.

“Voleva tanto andare a prendere la nonna in ospedale”, ha confessato Felipe.

Gli otto giorni di ricovero di Nair, ha aggiunto, sono stati un periodo piuttosto triste per il nonno.

“Ama parlare, ma senza la nonna vicino non riuscivamo nemmeno a chiacchierare. Voleva starle accanto”.

La coppia ha avuto tre figli, una dei quali già morta. Ha sei nipoti e due bisnipoti. Per tutti loro, Francisco e Nair sono sicuramente un esempio d’amore da imitare.