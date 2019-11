Recitate questa preghiera a San Giuseppe per una “morte felice”

Il mistero della morte può suscitare molta ansia, soprattutto quando qualcuno sta vivendo gli ultimi istanti della sua vita. Non sappiamo cosa ci accadrà quando moriremo, e speriamo e preghiamo che la nostra anima si unisca a Dio nella beatitudine eterna.

Un santo che può aiutarci a superare le nostre paure è San Giuseppe, patrono della buona morte. Se nessuno conosce per certo il momento della sua morte, la maggior parte degli studiosi biblici crede che sia avvenuta prima della crocifissione di Gesù. Tenendo questo a mente, molte tradizioni credono che Giuseppe sia morto tra le braccia o alla presenza di Gesù e Maria. È un’immagine splendida, che ha portato la Chiesa a proclamare Giuseppe santo patrono della morte felice. Sarà stata sicuramente la morte più pacifica che una persona possa sperimentare!

Ecco una preghiera che richiama questa immagine e può darci conforto mentre aspettiamo la nostra morte. Non sappiamo quando Dio ci richiamerà a casa, e nel frattempo facciamo quindi tutto ciò che possiamo per prepararci per quel giorno, perché sia caratterizzato dalla gioia.

Beato Giuseppe, che hai esalato l’ultimo respiro tra le braccia di Gesù e Maria, ottienimi la grazia di poter affidare la mia anima nella lode, dicendo in spirito, se non fossi in grado di farlo a parola, “Gesù, Maria e Giuseppe, vi dono il mio cuore e la mia anima”. Amen.