Conoscete una giovane donna cattolica che vuole cambiare il mondo?

Lo scorso anno, 120 giovani donne cattoliche con “cuore per la missione e attitudine alla leadership” si sono riunite per prendere parte al GIVEN Catholic Young Women’s Leadership Forum a Washington, D.C. (Stati Uniti). Unendo i loro talenti pratici al desiderio di aiutare gli altri, queste donne – tra i 21 e i 30 anni – hanno ricevuto l’opportunità di sviluppare progetti per aiutare gli altri e di tradurli in pratica. Ora sono state aperte le iscrizioni al forum del prossimo anno.

Come spiega il comunicato stampa dell’evento, il forum, della durata di 5 giorni, si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2020. C’è tempo fino al 3 febbraio per inviare le candidature insieme ai progetti d’azione per cercare di ottenere un posto all’evento che dia l’opportunità di usare le proprie capacità al servizio del Vangelo.

L’obiettivo del forum è permettere alle giovani donne adulte di “accogliere il dono che rappresentano, mettere in pratica i doni che hanno ricevuto e rispondere con il dono che solo loro possono offrire”. È un’ottima opportunità per sviluppare le proprie idee e mettere in pratica il desiderio di aiutare gli altri, grazie alla potente rete di religiose e laiche cattoliche a disposizione per offrire i propri consigli e condividere l’esperienza accumulata.

Il forum del prossimo anno permetterà alle partecipanti di ascoltare alcuni oratori di spicco, come l’autrice pluripremiata Colleen Carroll Campbell, l’imprenditrice e madre di sei figli Michelle Benzinger, l’ospite di Morning Glory di EWTN Gloria Purvis e la professoressa assistente di Teologia suor Mary Madeline Todd, O.P..

Nel corso dei cinque giorni dell’evento, le partecipanti ascolteranno gli interventi degli oratori e parteciperanno a laboratori e sessioni di formazione. Ci saranno anche tempo per la preghiera e l’opportunità di ricevere i sacramenti e guida spirituale.

Il GIVEN Institute affiancherà ogni partecipante a una suora o una laica che la aiuti a mettere in pratica il suo progetto nell’anno successivo al forum e resti poi a disposizione per offrire ulteriori consigli dopo la fine del forum, per assicurarsi che il progetto vada avanti senza problemi.

Se voi o altre donne cattoliche che conoscete siete interessate a partecipare all’evento e offrire i vostri servizi per il bene degli altri e della Chiesa, potete trovare ulteriori informazioni qui. Nel frattempo, per avere un’idea di quello che vi potrebbe attendere al prossimo forum, guardate questo video dell’evento dello scorso anno:

https://youtu.be/jU9EGPDXUFc