Guardate questo artista realizzare un’icona di Cristo!

Il Pantocratore è un’icona di Cristo che si ritrova spesso nella cupola delle chiese bizantine. Il termine è greco e significa Onnipotente. Anche alcune chiese cattoliche occidentali hanno un Pantocratore.

Questo video mostra la realizzazione di un Pantocratore particolare, all’intero della chiesa copta ortodossa di Santa Maria e Sant’Atanasio a Hillsborough, nel New Jersey (Stati Uniti). Il video accelera molto il processo, ma espone i passi principali compiuti dall’iconografo Stéphane René e dai suoi assistenti.

René è un esponente di spicco della scuola neo-copta. Ha studiato con il fondatore della scuola, Isaac Fanous, presso l’Istituto di Studi Copti al Cairo, e ha conseguito il dottorato presso il Royal College of Art (RCA) di Londra nel 1990, essendo stato il primo ad essere premiato dall’RCA per l’iconografia. René insegna e guida laboratori a livello internazionale. Le sue opere si trovano all’interno di chiese cattoliche, copte e anglicane in Europa e negli Stati Uniti.

Il video inizia mostrando René che entra in chiesa al buio, ispezionando la parete per vedere se si adatta all’icona illuminandola con la torcia. Alla fine, applica la foglia d’oro all’icona.

Sembrano una progressione e un simbolismo molto idonei, che riflettono Cristo, Luce del Mondo.