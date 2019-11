Quello che mangia il mio bambino fa bene ai suoi denti?

La salute dei denti dipende da diversi fattori. Sappiamo bene che ogni giorno è necessario lavare i denti almeno tre volte e che è importante andare ai controlli dal dentista regolarmente. Ma c’è un altro elemento importante da tenere in considerazione quando si parla di salute dei denti: l’alimentazione. Se i bambini non seguono una alimentazione corretta lo sviluppo dei denti potrebbe

risentirne. Esiste infatti uno stretto legame tra quello che mangiamo e la salute del cavo orale. Mangiare in modo scorretto può esporre noi e i nostri bambini a patologie quali

carie e infiammazione delle gengive.

È importante quindi evitare l’elevato consumo di zuccheri semplici, perché favoriscono la produzione degli acidi della placca, che vanno poi ad attaccare lo smalto provocandone l’erosione e, di conseguenza, la carie. I dati sulla diffusione delle carie hanno permesso di capire che la maggior parte dei bambini dei Paesi industrializzati oggi sviluppa queste patologie dentali a causa dell’eccessivo consumo di zuccheri, una cattiva abitudine che si prende da bambini e che spesso non si abbandona da adulti.

I consigli da seguire

Ma quali sono effettivamente i cibi da evitare? Non tutti sappiamo che quasi tutti gli alimenti contengono qualche tipo di zucchero, inclusa la verdura e il latte, che sono tuttavia essenziali per una sana alimentazione e che quindi non devono essere eliminati dalla nostra tavola. Possiamo però tenere sotto controllo l’apporto di zucchero consumato e ridurre l’arco di tempo durante il quale i denti sono vulnerabili agli attacchi acidi. Riportiamo qui di seguito alcuni consigli da seguire:

controllare le etichette dei cibi ed evitare

quelli che contengono zuccheri aggiunti;

diminuire la quantità di spuntini durante la giornata;

evitare di mangiare cibi “appiccicosi”

come il caramello, cioccolatini e caramelle, che permangono più a lungo sui denti;

abbinare i cibi dolci ai pasti principali e

scegliere yoghurt o frutta per gli spuntini;

evitare di bere succhi di frutta, bibite

gassate e zuccherate soprattutto a merenda e sostituirli con acqua.

La piramide dei cibi buoni e di quelli da evitare

