Pregate per le Anime Sante in Purgatorio con questa novena

Basandosi su vari passi biblici, la Chiesa cattolica crede fermamente in uno stato finale di purificazione nell’aldilà chiamato Purgatorio. È un luogo in cui il nostro attaccamento al peccato viene purificato prima di entrare nella visione beatifica del Paradiso.

Collegato a questa convinzione è l’insegnamento cattolico per cui possiamo pregare Dio per le anime che si trovano in Purgatorio, chiedendogli di avere misericordia di loro e di abbreviare il loro periodo di purificazione. Il Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia spiega: “Da qui la pia consuetudine dei suffragi per le anime del Purgatorio, che sono una pressante supplica a Dio perché abbia misericordia dei fedeli defunti, li purifichi con il fuoco della sua carità e li introduca nel suo Regno di luce e di vita”.

Ci sono molti modi diversi per offrire preghiere a Dio a favore di queste anime, e uno di questi include una novena scritta da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La novena ricorda la sofferenza di Gesù e chiede a Dio di avere misericordia di quelle anime, ammettendole alla loro destinazione finale. Può essere recitata per nove giorni consecutivi, soprattutto per un individuo in particolare o un familiare per cui desiderate pregare.