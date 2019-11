Ride e gioca con la “nuova” mamma. Che dolcezza questa bambina con la sindrome di down! (VIDEO)

E’ diventato virale il video che ritrae una bambina con sindrome di Down, mentre gioca con la sua “nuova mamma”. La piccola, infatti, è stata adottata da una famiglia americana e il suo volto trasmette una felicità che probabilmente fino a poco tempo fa non avrebbe mai potuto avere.

Le adozioni

Il video è già stato visto da più di 14 milioni di persone. A diffonderlo, la National Down Syndrome Adoption Network (NDSAN). L’organizzazione è stata creata con la speranza che tutti i bambini nati con sindrome di Down abbiano la possibilità di crescere in una famiglia che li ama.

A fondarla, Robin e David Steele nel 1982 quando i due si sono innamorati di Martha, una bambina down che viveva in orfanotrofio (it.newsner.com, 30 ottobre).

