7 modi per celebrare la festa di Ognissanti come famiglia

La festa di Ognissanti è un momento perché le famiglie riflettano sulle persone care che non sono più con noi. Se si potrebbe trovare il fatto di parlare della morte – soprattutto con i bambini – un po’ sconcertante, ma in realtà è un’occasione non solo per ricordare le persone che abbiamo amato, ma anche per ribadire la nostra fede e la nostra speranza nella vita eterna, il che può essere solo un’esperienza molto positiva!

Per offrirvi qualche suggerimento che vi possa guidare, abbiamo trovato alcune iniziative sia spirituali che allegre da condividere in famiglia in questo giorno speciale.