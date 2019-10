Il video di una barista con la sindrome di Down che insegna alla sua apprendista diventa virale

Non è la prima volta che prendiamo ispirazione da Bitty and Beau’s, la caffetteria con una politica ispiratrice al momento di assumere i membri del proprio staff. Se entrate in uno dei negozi fondati da Amy Wright e dal marito, originari del North Carolina (Stati Uniti), verrete infatti serviti da un impiegato con qualche grado di disabilità intellettiva e mentale, come persone affette dalla sindrome di Down o da paralisi cerebrale.

La catena si sta espandendo, e anche i suoi impiegati aumentano. Come mostra questo splendido video, la barista Katie condivide le sue conoscenze. La sua apprendista è la figlia di Amy Wright, Bitty, anche lei affetta dalla sindrome di Down.

Basta guardare la gioia che trapela dal volto di Katie mentre trasmette le sue conoscenze per capire perché la caffetteria è stata soprannominata “il luogo più felice di Wilmington”.

https://www.facebook.com/BittyandBeausCoffee/videos/2300013760312181/