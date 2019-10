I santi che ispirano le star

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Se l’affetto che Andrea Boceli manifesta per Padre Pio non è piú un segreto, forse è meno noto che altre personalità dello showbiz nutrono anch’esse, magari in modo piú discreto, devozioni particolari a grandi santi cattolici. Lo sapevate, ad esempio, che Michael Lonsdale apprezza le parole di sant’Agostino? O che Natasha St-Pier è legatissima a Teresa di Lisieux? Per scoprire i santi preferiti delle star, cliccate sulla galleria di seguito.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]