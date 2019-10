Sacerdote millennial porta il Vangelo alla gente, un post di Instagram alla volta

View this post on Instagram

Un fracaso en la vida no me define como fracasado; es más, ni varios fracasos en la vida me definen como un fracasado. Al contrario, eso hace referencia a las batallas de las que me he levantado y he seguido, con valentía y gallardía… Y eso sí que es valioso. Porque si bien es cierto tenemos derecho a caer, también tenemos la obligación de levantarnos y seguir. Las crisis son para crecer y las cruces para cruzar. Loado sea Dios por las crisis, por las cruces, por las caídas y por los fracasos, por las tristezas y por el dolor. Sí, sé que suena loco alabar a PapaDios por esto, pero las almas elevadas lo hacen, porque saben que luego de eso la gloria, la victoria, la alegría y el gozo vienen desbordados a nuestra vida. ¡Vamos mi gente buena! que de esta y de muchas más nos levantamos, nos secamos las lágrimas y con el alma llena de esperanza seguimos adelante porque no hay otra opción. Hoy más que ayer estoy consciente que el rendirse es un pecado, porque aún hay fuerzas para seguir… Y porque hay "ALGUIEN" que nos acompaña, nos ayuda a continuar y nos dice al oído "vamos Brot que está lucha es de los dos"