Perché San Giuda è il patrono delle cause perse?

Nel I secolo, Giuda era un nome comune tra gli ebrei, e quando Gesù chiamò 12 uomini perché diventassero suoi apostoli ne scelse due che portavano quel nome.

Come risultato, i cristiani medievali in genere non pregavano l’apostolo Giuda Taddeo, perché temevano di pregare Giuda Iscariota, il traditore! La loro paura era così grande che Giuda Taddeo è diventato uno degli apostoli meno noti.

Il suo potere di intercessione, tuttavia, è stato rivelato a vari santi.

Secondo Donald Thorman nel suo libro St. Jude: Saint of the Impossible, ad esempio, “in una visione Nostro Signore disse a Santa Brigida di rivolgersi a San Giuda con grande fiducia, perché, diceva il Signore, ‘in base al suo secondo nome, ‘Taddeo’, l’amichevole, l’amorevole, si mostrerà dispostissimo ad aiutare’. In un’altra visione, Cristo comandò alla santa svedese di dedicare un altare a San Giuda nella sua chiesa. ‘Il quinto altare’, disse, ‘dev’essere per Taddeo, che con la purezza del suo cuore conquisterà senza dubbio il diavolo’”.

Non si sa quando San Giuda è stato associato alle cause impossibili e disperate, ma innumerevoli miracoli sono stati attribuiti alla sua intercessione. La sua reputazione per l’impossibile è tale che è noto tra moltissimi cristiani per il suo potere di intercessione.

Ecco una preghiera a San Giuda da poter recitare per qualsiasi causa impossibile con cui si abbia a che fare: