Come reagire alla calunnia mortale?

Calunnia mortale

Alcune persone non sopportano di subire una calunnia. Si chiudono, non confidano più in nessuno, e non sapendo come vivere dopo di quello, acquisiscono malattie progressive. È come il veleno del cobra. Non trovando l’antidoto, possono morire di quella calunnia!

Se avete una spiritualità e sapete di essere innocenti, non cercate di provare la vostra innocenza, né per la persona che dice la calunnia, né per quelle che la diffondono. Sapete chi ci ha creduto per il modo in cui inizia a trattarvi.

Lasciate che sia Dio ad agire. Mi piace leggere i Salmi 3, 4, 5, 6, 7. Il salmista non sapeva cosa fare per provare la sua innocenza. Ricorre allora alla decisione sovrana di Dio (Jahvè) perché crede che Jahvè protegga l’innocente e che gli renderà giustizia.

Noi cristiani sappiamo già cos’è accaduto a Gesù quando è stato calunniato. È andato avanti senza preoccuparsi di provare la Sua innocenza.

I malvagi creano o diffondono calunnie, come i banditi e i terroristi spargono gas tossico o veleno. L’unica difesa del giusto è la sua pace.

Cercare di recuperare il buon nome è inutile di fronte alle persone velenose. Tacete e camminate a testa alta, perché un giorno saranno loro a rendere conto del male che hanno voluto farvi. Dio ha visto tutto! Egli vede tutto!