Cos’ha a che vedere la cura personale con la virtù della temperanza?

di Silvana Ramos

Qualche giorno fa sentivo due “influencers” parlare dell’importanza della cura personale. Mi ha colpito molto il fatto che la conversazione ruotasse quasi esclusivamente intorno alla cura dell’aspetto fisico (creme, massaggi…) e come la prima impressione in un colloquio di lavoro o quando si conosce qualcuno fosse molto importante.

Non possiamo negare che curare l’aspetto fisico, soprattutto se si va a chiedere un lavoro, sia non solo importante per fare buona impressione, ma parli anche del rispetto e della considerazione nei confronti della persona che si ha davanti, ma non si limita tutto a questo, no?

La cura personale non è un concetto nuovo, perché già i Greci ne parlavano come della cura e della conoscenza di se stessi. Nel corso della storia la cura personale ha assunto maggiore o minore rilevanza, ma nella nostra epoca, e soprattutto tra i giovani, è fondamentale.

1 Cosa si intende per cura personale?

Attraverso il corpo esprimiamo chi siamo. La cura personale va al di là del corpo, perché siamo un po’ più complessi. I Greci lo intuivano, e come cristiani lo confermiamo: la cura personale ha a che vedere con la conoscenza di se stessi.

Lavorare instancabilmente, diventare sproporzionatamente superbi, comprare tutto ciò che ci va, evitare a ogni costo la scomodità e la sofferenza e vederci belli allo specchio non significa affatto cura personale.