Gesù ti insegnerà a risorgere quando tra le mura domestiche ci sarà più odio che amore

Dopo aver parlato di piccoli perdoni quotidiani , oggi desideriamo scrivere due righe sulle. Anche qui sembra scontato, ma quando parliamo o semplicemente pensiamo allapensiamo alla Pasqua o alla Domenica, giorno in cui celebriamo la Resurrezione del Signore Gesù Cristo.

“Resurrezione”, poi, la si lega all’idea della morte del nostro corpo; quindi ad una realtà che sarà un giorno chissà quando. “Resurrezione”ci fa pensare più alla vita eterna più che alla nostra vita di tutti i giorni. Eppure, eppure, spesso e normalmente la nostra esistenza si muove nelle piccole ombre del quotidiano più che nelle luci della gloria, più tra le ferite e i sanguinamenti che tra le guarigioni, più nelle piccole morti che nella vita. Risorgere deve essere un esercizio piccolo, un movimento minuscolo ma costante, come aprire e chiudere gli occhi.

Quindi ci vogliono le “resurrezioni”: piccole resurrezioni quotidiane.

Leggi anche: La bellezza che salva il mondo è sfigurata

Ma come si fa?

Certo, non possiamo risorgere solo perché lo vogliamo, nelle nostre mani non c’è la possibilità di guarirci, di distruggere la morte. Dunque? Dunque c’è bisogno dell’intervento di Colui che ha saputo trovare la via d’uscita anche dal sepolcro, di Colui che le tenebre più profonde non hanno potuto avvolgere. C’è bisogno dell’intervento di Colui che si è fatto bucare le mani per donare ancora di più, si è fatto inchiodare i piedi per camminare ancora di più verso il prossimo, si è fatto trafiggere il cuore per poter amare di più.

C’è bisogno dell’intervento di Colui che è Il Risorto.

Lui ti insegnerà a risorgere quando tuo marito ti sotterrerà con una battutina così innocua ma che a te sfracella il cuore, Lui ti insegnerà a risorgere quando tua moglie farà di te una polpetta quando farà il paragone tra il tuo fisico con quello delle star di Hollywood, Lui ti insegnerà a risorgere quando tra le mura domestiche ci sarà più odio che amore, Lui ti insegnerà a risorgere quando ti sentirai tradito dalla persona più cara per te, Lui ti insegnerà a trovare la strada per uscire vivo dagli incidenti mortali delle nostre relazioni umane di ogni giorno.

Qual è la strada? La strada che Gesù ti indica è quella del suo Cuore.

Va’ da Gesù, torna da Gesù. Il Suo Preziosissimo Sangue ti laverà quando andrai a confessare le tue miserie, il Suo Sacratissimo Corpo ti darà vigore nuovo quando sfinito ti accosterai all’Eucarestia. Gesù è lì.

Leggi anche: Fulton Sheen: ci sono persone difficili da amare, finché non si scorge in esse l’amore di Dio

Ti aspetta con le braccia spalancate e ti soffia nel cuore il Suo Santo Spirito e non avrai più sete e non avrai più fame e le tue ferite serviranno a far passare più luce nella tua famiglia e nel mondo in cui viviamo. Oggi, prendi carta e penna. Vuoi una famiglia perfetta? Non costruire una famiglia senza errori…ma costruisci una famiglia su Cristo.

E’ Lui che può rimettervi in piedi, può ridarvi vita…può farvi risorgere già qui ed ora. La famiglia perfetta è la famiglia in cui ci si nutre di Cristo. Ed è così che si impara a vivere di “piccole resurrezioni quotidiane”.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA SPOSI & SPOSE DI CRISTO