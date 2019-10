Abbigliamento colorato e cristalli: così la New Age promette contatti con gli angeli

Vi promettono un contatto diretto con un angelo? State attenti alle bufale del cristianesimo New Age, che nulla a che vedere con la dottrina cattolica.

Lo studioso di angiologia Don Marcello Stanzione, in “Sul sentiero degli angeli” (edizioni L’Isola di Patmos), ci mette in guardia da queste devianze psuedo-religiose.

Gli Angeli presentati dalla New Age e da altre speculazioni pseudo-religiose oggi parecchio in voga, fanno parte di un insieme di miti che tendono a legittimare un nuovo modo di vivere la spiritualità.

Public domain Uriel, angelo "adorato" dagli spiritualisti della New Age

Giorni della settimana e segni zodiacali

La mentalità della New Age è, riguardo agli angeli, quasi politeista. Gli angeli che sono strettamente collegati alla astrologia esoterica, sono associati ai mesi dell’anno: per esempio Uriel a Settembre; Barchiel a Febbraio. Ai giorni della settimana: il mercoledì è sotto la protezione di Michele e il lunedì è governato da Gabriele. Quindi ai segni zodiacali: Uriel alla bilancia, Amodel al Toro, ecc. Nella concezione della New Age gli angeli sono fondamentalmente inferiori all’uomo, perché ogni spirito celeste è determinato a un dato compito e non gode della libertà di cui dispone l’essere umano.

Attenti allo Channelling

Per la New Age, gli angeli non sono altro che servitori di coloro che attraverso il Channeling , un tipo di spiritismo moderno, si mettono in contatto con essi. Mentre secondo la Sacra Scrittura e la visione cristiana, l’ onnipotente Dio si serve dei suoi angeli per fare la sua volontà, la New Age fa credere che gli angeli siano messaggeri al nostro servizio e non servitori liberi dell’Altissimo.

Per comunicare con il proprio angelo guida, il seguace della New Age svuota la propria mente per raggiungere uno stato alterato di coscienza e, a questo scopo, si può ripetere anche la parola “angeli” come se fosse una mantra (nenia indiana).

I “cristalli cherubinici”

Altra tecnica New Age per mettersi in contatto con gli esseri angelici è l’immaginazione guidata, o visualizzazione, un processo simile allo sciamanesimo nel quale si comunica con spiriti guida.

La New Age propone anche l’uso di “cristalli cherubinici” per comunicare con gli angeli. Questi cristalli vengono presi con entrambe le mani e si chiede, ad alta voce, che il potere dei Cherubini passi attraverso la persona e giunga al cristallo perché esso si carichi con le vibrazioni dei Cherubini.

Per stabilire un contatto con gli angeli, queste credenze sottolineano anche l’uso dei colori dell’abbigliamento, per cui il rosa attirerebbe gli angeli custodi, il blu forte gli angeli guaritori, mentre all’Arcangelo Michele piacerebbero i colori verde, oro e rosa. Naturalmente la Chiesa Cattolica ha preso ampiamente le distanze dalla New Age, come ribadisce il documento congiunto del Pontificio Consiglio per la Cultura e il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, pubblicato nel 2003.

