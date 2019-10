Dare “nuova vita” ai crocifissi dei mercatini: cosí nasce “Constantin”

Ha 20 anni appena e una testa piena di idee, oltre che una fede solida e ben radicata. Amaury è studente al secondo anno della Early Makers Lyon Business School ed è a Bruxelles per uno stage semestrale. Occupazione a tempo pieno, dunque, ma che gli lascia i fine-settimana per scoprire la capitale belga e i suoi mercatini, per i quali va matto da tempo.

È al ritorno da una passeggiata domenicale che Amaury è colpito dal vedere sui diversi e disparati banchetti dei crocifissi e altri oggetti religiosi in mezzo a un trionfo di teiere e di maschere africane.

Un colpo di testa e via: una domenica ho comprato dieci crocifissi da una sola bancarella,

racconta ad Aleteia il giovane studente:

Discutendo col venditore, ho capito che per lui non erano che oggetti fra gli altri, cose in piú da vendere, prive di un particolare valore.

CONSTANTIN Crucifix en bois peint et métal.

Piú che un business, una missione

Di ritorno a casa, il ragazzo riflette sul da farsi in merito al bottino del giorno, ed ecco già affacciarsi in lui un’idea germinale: perché non lanciare non diciamo un nuovo “mercato” ma (questo diciamolo pure) una nuova missione?!

Sono oggetti religiosi, certamente benedetti e che hanno accompagnato famiglie di credenti, non possiamo lasciare che vengano venduti come cose qualunque! Hanno del senso e significano senso per noi cristiani.

Visibilmente ben formato in fatto di commercio, Amaury prende e crea un sito internet in cui propone la vendita dei crocifissi, previo restauro. Dotato di buona abilità manuale e di qualche pinza, lascia andare la sua immaginazione per aggiornare i crocifissi e conferire loro un piccolo tocco di design. Da principio solo, in questo progetto, Amaury sta già raccogliendo attorno a sé degli amici che si mettano a loro volta a tenere banchetti ai mercatini. Sempre preso da zelo missionario, chiede del resto ai futuri compratori di impegnarsi a pregare per il venditore, quel tizio incrociato la prima volta in un mercatino di Bruxelles. E quale nome migliore di quello di Costantino, primo imperatore cristiano e missionario, per un sito votato a superare frontiere fisiche e spirituali in nome della fede?

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]