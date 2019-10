Abiti da sposa: le tendenze francesi per il 2020

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Il bel corteo delle damigelline, vostro padre commosso che vi porta a braccetto fino al transetto della chiesa, e lí tutti vi stanno aspettando, il vostro fidanzato vicino all’altare… l’uomo che pochi minuti piú tardi vi inanellerà… L’avete immaginato mille volte e oggi siete pronte a dire “sí” all’uomo che amate. Dunque è giunto il momento di pensare all’abito nuziale.

Classico, bohèmien, minimalista o romantico? Tulle di seta, merletti, taffetà o uno strascico interminabile? Confezionato in segreto per lunghi mesi o comprato bell’e fatto di seconda mano? Esitate? Anche se la scelta è molto importante, non è sempre semplice trovare l’abito perfetto. Quello che assomiglia a voi, quello in cui vi sentite bene… sia esteriormente sia interiormente, quello che vi trasformerà in regina per un giorno e che farà brillare gli occhi del vostro amato. Per aiutarvi a vederci piú chiaro, Aleteia ha identificato le tendenze piú suggestive della stagione Primavera/Estate 2020.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]