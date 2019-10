I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Non so se sia normale né tanto meno consigliabilecontemporaneamente; nel mio caso credo che si aggiunga a corredo del mio stile di vita concitato, pieno di cose da fare ma non in grado di sopprimere una fame che mi attanaglia più di quella che il mattino mi costringe a 3,4 colazioni. Voglio conoscere, sapere e incontrare i mondi che dentro ogni libro sono custoditi vivi, pronti ad attirarmi al loro centro, ad infettarmi come una colonia di batteri farmaco resistente. Che immagine orribile!

Intendevo questo: sapere che ci sono persone che hanno penetrato il mondo, la realtà, dal loro punto di osservazione che fa tutt’uno con quel che sono, con la loro personalità, coi loro vissuti e che forse potrei non imbattermici mai mi spinge a sbrigarmi. E poi, non so se capita anche a voi, ci sono libri per ogni momento della giornata, sebbene possa dedicarvi poco tempo. Il romanzo della sera, il saggio che gusto soprattutto sabato o domenica, la vita di una santa appena incontrata che mi porto sempre in macchina e apro nelle brevi attese nei parcheggi di scuole e palestre, i libri da recensire.

Però non credo che dovremmo essere onnivori nel campo della lettura, che dovremmo riempirci scaffali o cartelle digitali e mente di opere, come un bulimico di cibo il frigo e lo stomaco. Di sicuro servono mappe per orientarsi, per scegliere se andare avanti a destra, tornare indietro o fare un salto verso l’alto.

Ecco perché la nostra sempre migliorabile rubrica continua ormai da centoventiquattro settimane!

Buoni appetiti a tutti!