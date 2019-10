Joker, un film che non parla davvero del male (e paga l’obolo LGBT)

Personalmente sono stata sempre profondamente d’accordo con Rhett Butler in Via col vento: ho un debole per le cause perse, quando sono davvero perse. Osservare la storia di un uomo che sprofonda nella spirale del male è un’occasione morale potentissima, non per criticarlo ma per osservare il vibrare intenso della nostra libertà di fronte alle scosse elettriche della vita. E parlo proprio delle cause perse, non di macchiette un po’ malvagie o di stereotipi vestiti di nero con il coltello in mano. Si educa e ci si interroga sul destino personale anche guardando con cruda onestà la perdizione.

Perché il fondamento della morale non è innanzitutto costruire la squadra dei buoni, ma impostare correttamente il dramma umano. Quando uno scrittore si trova a fare i conti con un personaggio sbatte contro questa evidenza, e perciò Flannery O’Connor centrò appieno il vulnus proficuo dello scrittore:

Per quanto mi riguarda, preferisco definire il racconto un evento drammatico che coinvolge una persona in quanto persona, e persona particolare, partecipe cioé dell’umana condizione e di una specifica situazione umana. Un racconto implica sempre, in forma drammatica, il mistero della personalità.

Uno scrittore si avvicina davvero a Dio quando crea. Creo un burattino o creo un uomo libero? Voglio legare il personaggio al messaggio che mi prefiggo o voglio vederlo sudare nel mistero aperto che è la scelta del suo destino? Se scelgo di volerlo libero lo devo mettere nel campo aperto del dramma, della contesa del bene e del male. È rispetto a questo giudizio che pongo la mia prima domanda scettica sul film Joker: perché creare un mondo immaginario in cui non ci sia contesa tra il bene e il male? Perché apparire drammatici escludendo il vero dramma?

C’è un’altra ombra più ideologica su questo film. La porrò sotto forma di seconda domanda: è solo pura elucubrazione mentale vedere qualche sfumatura arcobaleno in questa pellicola, considerando che nel 2018 fu scritta una petizione che chiedeva alla DC Comics di dare alla figura di Joker una chiara connotazione omosessuale?

Il male è sempre una scelta

Da molti (furbi) punti di vista Joker è un film difficile da criticare: la bravura tecnica del protagonista, Joaquin Phoenix, copre di luce propria ogni azzardo a dire qualcosa di negativo; la storia personale di Arthur Fleck (Joker) è costruita per renderlo un uomo a cui è impossibile non dare la nostra compassione sincera. Il Joker del 2019 non è una causa persa, è una causa costruita perfettamente per portarci a pensare che il cattivo aveva tutte le sue sacrosante ragioni per diventare cattivo. Siamo condotti per mano a formulare il pensiero che in certi casi non c’è alternativa al male.

La verità è che chi ha scritto questa trama non ha voluto dare nessuna alternativa: siamo in un mondo che esclude ogni frammento di bene a priori. Non c’è un solo personaggio positivo, anche solo vagamente buono. Gotham City è una città che calpesta in ogni forma possibile e immaginabile l’anima fragilissima del protagonista: ignorato dagli assistenti sociali, svilito e incompreso sul lavoro, bullizzato per strada, schifato dai passeggeri del bus, abusato da bambino senza che la madre lo difendesse, deriso a reti unificate in TV. A tutto questo si aggiunge la fragilità personale della sua malattia mentale.

È talmente tanta la zavorra umana che quest’anima si porta sulle spalle che non c’è neppure lo spazio di un respiro neutro, l’empatia dello spettatore con lui è immediata.

Siamo in un mondo di belve e un solo agnello. Possibile? Certo, nella fantasia è possibile tutto, ma allora diamo a questo mondo il nome che merita. E’ un mondo in cui gli autori vorrebbero farci arrivare a conclusioni morali togliendo però il fondamento della morale: la contesa tra luce e buio. La fantasia più autentica è sempre stata profondamente leale con la realtà e la realtà è quel posto in cui il bene e il male sono sempre presenti, sulla via della felicità umana. Con pesi diversi, certo. Ci può essere una misura eccedente di male, ma il bene non sparisce mai dalla scena. Non esiste il dramma terribile e bellissimo della libertà in un campo di gioco in cui c’è solo il buio.

Nel mondo di questo Joker è esclusa ogni mano tesa, non c’è alcun viso amico: ci sussurrano che diventare malvagio è una condanna pressoché imposta al protagonista, lo hanno forzato a esplodere. Certo, Joker usa libero arbitrio – velato dalle ombre della malattia mentale – a fin di male nel film (ad esempio: insegue un uomo per ucciderlo, andando ben oltre la sua legittima difesa) ma abita in un mondo che è stato costruito a tavolino per farci dire: vedi a cosa è stato ridotto? E’ cattivo ma è più colpa degli altri che sua.

Una piccola amicizia sincera c’è, ed è – guarda caso – trascurata e lasciata cadere nel nulla. Perché? Sì, perché ignorare il legame di affetto sincero tra Joker e il suo collega di lavoro nano? Mettere seriamente a confronto il protagonista con l’ipotesi che esistono altre anime ferite con cui costruire un’amicizia per uscire dall’abisso è il tassello che manca alla sua vera libertà.

Ma il copione non prevede per Arthur-Joker un’alternativa, è questa la scelta sleale degli autori. E tradisce la verità umana. Non si può più candidamente portare sulla scena un uomo che ha voltato le spalle al bene? Forse, avendo il mondo voltato le spalle all’ipotesi cristiana del perdono siamo diventati capaci di parlare del male solo costruendogli attorno mille attenuanti.

Sì, senz’altro la nostra società è segnata dalla logica del homo homini lupus, ma è molto più onesto Sam quando dice a Frodo – nel momento più duro – che c’è ancora del buono proprio in un mondo di belve.

Joker è il film in cui si vorrebbe impostare il problema di una felicità negata senza affrontare la sfida posta da un bene presente.

Un ultimo nota bene. Accondiscendiamo pure all’idea di un mondo di puro egoismo, sopruso, malvagità. Purtroppo la storia ci ha messo di fronte a simili tragedie. E nei campi di concentramento una vittima come Primo Levi alzò il suo grido di felicità attraverso i versi dell’Ulisse dantesco. Non cadiamo nella trappola di dire che se l’orizzonte è nero cupo non c’è via d’uscita. La scelta libera del bene c’è anche nei contesti più annichilenti possibili. Questo ci dice la realtà. Buttato per una notte intera accanto a un compagno squartato, Ungaretti scrisse che amava la vita. Il punto in cui la trama di Joker ci tradisce è anche questo. Il grido dell’uomo, se è sincero fino in fondo, può essere schiacciato eppure rimanere puro e intoccato nella sua verità di luce. Vorrebbero tanto farlo passare da vittima, ma Joker non lo è. Abbraccia la vendetta.

Tutte le sfumature arcobaleno di chi è Happy

Ripercorrerò sommariamente alcuni elementi del film che arrivano allo spettatore in modo trasparente, cioé quasi invisibili. Chesterton diceva che per nascondere davvero bene una foglia bisogna metterla in bella vista in un bosco. Di solito il trucco riesce bene quando non si vede, più la mimetizzazione è plausibile più funziona. Ecco. Tanti piccoli dettagli nella trama di Joker possono essere nient’altro che foglie nel bosco triste di un uomo con il tic nervoso di una risata inquietante e che lavora come clown e comico.